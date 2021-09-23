Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»

Летний новичок «горняков» – о дебютном для себя трофее в донецком клубе
Футбол Суперкубок Украины
14:09
Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре высказался в эфире Shakhtar TV относительно победы в матче за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).

Поздравляю всех болельщиков «Шахтера»! Отличная игра, мы были мотивированы уже до начала недели, плюс знали, что будет тяжелый матч, поскольку с «Динамо» всегда непросто. Я смотрел много прошлых встреч, и все они были похожи на битвы двух великих клубов, потому я был готов. Нам удалось победить, и я очень счастлив!

Два моих мяча – это командные голы. Если посмотреть на второй, например, то видно, что это отличная комбинация с помощью Исмаили, также помог Педриньо. Я очень рад.

С киевлянами всегда непросто. Скоро мы будем встречаться с ними снова. Интенсивность борьбы с «Динамо» высока, как и боевой дух. Мы должны всегда быть подготовлены. Но это был наш день.

Первый титул придаст нам уверенности и гордости. Мы заслужили, поскольку много тренировались с начала сезона. Это отличный подарок для всей команды и персонала, теперь нужно сфокусироваться на следующей игре.

Напомним, голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин был признан лучшим вратарем сезона-20/21.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Динамо Киев Лассина Траоре

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
Футбол Украинская Премьер-лига
14:30
Пятов: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок»
Пятов: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок»
Футбол Суперкубок Украины
13:47
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»
Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»
Футбол Суперкубок Украины
12:43
Палкин: «Приятно выигрывать у «Динамо» со счетом, который снимает все вопросы»
Палкин: «Приятно выигрывать у «Динамо» со счетом, который снимает все вопросы»
Футбол Суперкубок Украины
12:20
Караваев: «С «Шахтером» не сыграли так, как хотели и могли»
Караваев: «С «Шахтером» не сыграли так, как хотели и могли»
Футбол Суперкубок Украины
11:43

Новости: Футбол

«Металлист 1925» вслед за клубом Ярославского вышел в 1/8 финала Кубка Украины
«Металлист 1925» вслед за клубом Ярославского вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
14:52
Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
Украинская Премьер-лига
14:30
Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»
Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»
Суперкубок Украины
14:09
Пятов: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок»
Пятов: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок»
Суперкубок Украины
13:47
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Трубин признан лучшим голкипером сезона
Украинская Премьер-лига
13:25
Ярмоленко на вертолете прилетит на бой Усик – Джошуа
Ярмоленко на вертолете прилетит на бой Усик – Джошуа
Премьер-Лига (Англия)
13:11
Официально. Милевский завершил карьеру футболиста
Официально. Милевский завершил карьеру футболиста
Украинская Премьер-лига
13:02
Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»
Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»
Суперкубок Украины
12:43
Палкин: «Приятно выигрывать у «Динамо» со счетом, который снимает все вопросы»
Палкин: «Приятно выигрывать у «Динамо» со счетом, который снимает все вопросы»
Суперкубок Украины
12:20
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости