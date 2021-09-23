Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»
Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре высказался в эфире Shakhtar TV относительно победы в матче за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).
Поздравляю всех болельщиков «Шахтера»! Отличная игра, мы были мотивированы уже до начала недели, плюс знали, что будет тяжелый матч, поскольку с «Динамо» всегда непросто. Я смотрел много прошлых встреч, и все они были похожи на битвы двух великих клубов, потому я был готов. Нам удалось победить, и я очень счастлив!
Два моих мяча – это командные голы. Если посмотреть на второй, например, то видно, что это отличная комбинация с помощью Исмаили, также помог Педриньо. Я очень рад.
С киевлянами всегда непросто. Скоро мы будем встречаться с ними снова. Интенсивность борьбы с «Динамо» высока, как и боевой дух. Мы должны всегда быть подготовлены. Но это был наш день.
Первый титул придаст нам уверенности и гордости. Мы заслужили, поскольку много тренировались с начала сезона. Это отличный подарок для всей команды и персонала, теперь нужно сфокусироваться на следующей игре.
Напомним, голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин был признан лучшим вратарем сезона-20/21.
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