Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»

Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре высказался в эфире Shakhtar TV относительно победы в матче за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).

Два моих мяча – это командные голы. Если посмотреть на второй, например, то видно, что это отличная комбинация с помощью Исмаили, также помог Педриньо. Я очень рад.

С киевлянами всегда непросто. Скоро мы будем встречаться с ними снова. Интенсивность борьбы с «Динамо» высока, как и боевой дух. Мы должны всегда быть подготовлены. Но это был наш день.

Первый титул придаст нам уверенности и гордости. Мы заслужили, поскольку много тренировались с начала сезона. Это отличный подарок для всей команды и персонала, теперь нужно сфокусироваться на следующей игре.