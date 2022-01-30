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Траоре: «Рад вернуться в «Барселону» спустя столько лет»

Испанец покинул АПЛ
Футбол Примерa (Испания)
07:33
Траоре: «Рад вернуться в «Барселону» спустя столько лет»
Фото: Barcelona

Полузащитник Адама Траоре прокомментировал Marca переход из «Вулверхэмптона» в «Барселону» в январе.

«Я очень рад вернуться спустя столько лет, для меня это особенный момент.

Здесь я рос и возвращаюсь теперь к семье и друзьям. И то, насколько я рад, я бы хотел показать на поле».


В конце сезона Траоре может быть выкуплен за 30 миллионов евро.

«Барселона» выиграла конкуренцию за него у «Тоттенхэма».

 

Андрей Усмонов
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Теги

Вулверхэмптон Барселона (футбол)

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