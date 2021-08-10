Траоре рассказал, каким будет ответный матч с «Генком»

Донецкая команда планирует снова победить

Лассина Траоре / фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Генка»:

«В большей или меньшей мере, но второй матч будет чем-то похож на первый. По крайней мере мы подходим к нему с таким же желанием победить. Сейчас пытаемся не держать в голове преимущество в один мяч. «Генк» – сложный соперник, которого мы должны уважать. Будем биться на поле и попытаемся сделать все для успешного результата».

Первый матч закончился победой «горняков» со счетом 2:1. Сам Траоре не забил, но голами отметились Тете и Алан Патрик.

Ответный поединок с бельгийцами состоится уже сегодня в Киеве. Начало – в 20:30.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Генк».

Видео трансляция матча «Шахтер» – «Генк».

Уже известен стартовый состав на матч.