Снова только два украинца. Стартовый состав «Шахтера» на матч с «Генком»
Траоре рассказал, каким будет ответный матч с «Генком»
Донецкая команда планирует снова победить
20:02
Лассина Траоре / фото - ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Генка»:
«В большей или меньшей мере, но второй матч будет чем-то похож на первый. По крайней мере мы подходим к нему с таким же желанием победить. Сейчас пытаемся не держать в голове преимущество в один мяч.
«Генк» – сложный соперник, которого мы должны уважать. Будем биться на поле и попытаемся сделать все для успешного результата».
Первый матч закончился победой «горняков» со счетом 2:1. Сам Траоре не забил, но голами отметились Тете и Алан Патрик.
Ответный поединок с бельгийцами состоится уже сегодня в Киеве. Начало – в 20:30.
Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Генк».
Видео трансляция матча «Шахтер» – «Генк».
Уже известен стартовый состав на матч.
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