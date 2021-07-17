Сразу пять игроков «Шахтера» занимаются по индивидуальной программе
Траоре: «У «Шахтера» фантастический проект. Часто смотрю футбол, потому хорошо знал и про команду и Украину»
Форвард – о переходе в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал пресс-службе клуба, как принял решение о переходе в донецкий клуб.
«Об интересе «Шахтера» я узнал в июне, когда находился в расположении сборной Буркина-Фасо. Сначала мой дядя сказал мне об этом, а потом уже позвонили и агенты.
Для меня это стало сюрпризом, я сразу начал размышлять.
В итоге решил, что для меня это хороший вариант, ведь у клуба есть фантастичный проект. Часто смотрю футбол, потому хорошо знал и про «Шахтера, и про Украину.
Душан Тадич посоветовал мне переехать сюда. Сказал, что это команда, которая может играть в красивый футбол».
Траоре перешел из «Аякса» в «Шахтер» этим летом.
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