Траоре: «У «Шахтера» фантастический проект. Часто смотрю футбол, потому хорошо знал и про команду и Украину»

Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре рассказал пресс-службе клуба, как принял решение о переходе в донецкий клуб.

Для меня это стало сюрпризом, я сразу начал размышлять.

В итоге решил, что для меня это хороший вариант, ведь у клуба есть фантастичный проект. Часто смотрю футбол, потому хорошо знал и про «Шахтера, и про Украину.

Душан Тадич посоветовал мне переехать сюда. Сказал, что это команда, которая может играть в красивый футбол».