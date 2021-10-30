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Траоре успешно перенес операцию. Впереди еще одна
Форвард «Шахтера» выбыл до конца сезона
30 октября 18:59
Лассина Траоре / фото - ШахтерНападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре перенес операцию на колене, сообщает YouTube канал Футбол 1/2/3.
По информации, игрока успешно прооперировали в Барселоне и сейчас находится под присмотром врачей. Вторая операция запланирована на конец декабря 2020 года и должна стать последней на пути к полному выздоровлению.
Как и сообщалось ранее, Траоре сможет вернуться на газон не раньше конца текущего сезона.Напомним, в последнем матче УПЛ «Шахтер» легко обыграл «Десну».
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