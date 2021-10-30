Траоре успешно перенес операцию. Впереди еще одна

Форвард «Шахтера» выбыл до конца сезона

Лассина Траоре / фото - Шахтер

Нападающий донецкого «Шахтера»перенес операцию на колене, сообщает

По информации, игрока успешно прооперировали в Барселоне и сейчас находится под присмотром врачей. Вторая операция запланирована на конец декабря 2020 года и должна стать последней на пути к полному выздоровлению.

Как и сообщалось ранее, Траоре сможет вернуться на газон не раньше конца текущего сезона.