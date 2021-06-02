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Травма не помеха. Де Брюйне – в заявке на Евро

Полузащитник поможет сборной Бельгии
Евро Сборные
14:27
Травма не помеха. Де Брюйне – в заявке на Евро
Кевин Де Брюйне / фото - Goal

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес окончательно определился со списком игроков, которые поедут на предстоящий чемпионат Европы.

В состав вошел Кевин Де Брюйне, получивший в финале Лиги Чемпионов травму носа и глазницы после жесткого столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

Эден Азар, пропустивший почти весь сезон из-за серии различных повреждений, тоже в заявке.

Заявка сборной Бельгии на Евро-2020

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Зельс («Страсбур»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»).

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Насер Шадли («Истанбул»), Торган Азар, Аксель Витцель (оба – «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба – «Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Брайтон»).

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба – «Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Напомним, ранее сборная Украины огласила заявку на Евро.

Павел Харченко
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Теги

сборная Бельгии (футбол) Кевин Де Брюйне Эден Азар

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