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Травма Трубина не мешает ему тренироваться в общей группе

Также стало известно, почему матч с Северной Ирландией пропустили Цыганков, Тымчик и Соболь
Футбол Сборная Украины
6 июня 14:08
Травма Трубина не мешает ему тренироваться в общей группе
Анатолий Трубин / Фото - УАФ

Травма голкипера сборной Украины Анатолия Трубина не серьезная. Об этом сообщил в эфире программы «Дневники сборной» Николай Васильков, пресс-секретарь главного тренера «сине-желтых» Андрея Шевченко.

Вратарь действительно испытывает небольшой дискомфорт в плечах, который вызван повышенными нагрузками. Но это не мешает ему заниматься в общей группе.

Также Васильков сообщил о том, что защитники Эдуард Соболь и Александр Тымчик, а также вингер Виктор Цыганков не были травмированными. Они не отправились на товарищеский матч против Северной Ирландии (1:0) потому, что тренерский штаб решил их поберечь.

Также хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, что партнеры по команде реанимировали его после поражения в финале Лиги чемпионов.

Сергей Стаднюк
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Анатолий Трубин травмы

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