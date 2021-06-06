Травма Трубина не мешает ему тренироваться в общей группе
Травма голкипера сборной Украины Анатолия Трубина не серьезная. Об этом сообщил в эфире программы «Дневники сборной» Николай Васильков, пресс-секретарь главного тренера «сине-желтых» Андрея Шевченко.
Вратарь действительно испытывает небольшой дискомфорт в плечах, который вызван повышенными нагрузками. Но это не мешает ему заниматься в общей группе.
Также Васильков сообщил о том, что защитники Эдуард Соболь и Александр Тымчик, а также вингер Виктор Цыганков не были травмированными. Они не отправились на товарищеский матч против Северной Ирландии (1:0) потому, что тренерский штаб решил их поберечь.
Также хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, что партнеры по команде реанимировали его после поражения в финале Лиги чемпионов.
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