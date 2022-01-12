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«Травмы очень серьезные». Гура – о пяти прооперированных подопечных

Несколько важных футболистов основы остаются недоступными
Футбол Украинская Премьер-лига
09:43
«Травмы очень серьезные». Гура – о пяти прооперированных подопечных
Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура в эфире Футбол NEWS оценил ситуацию с травмированными игроками. Остаются недоступными Кирилл Ковалец, Сергей Рыбалка, Тимур Стецьков, Эмиль Мустафаев и Сергей Гринь.

Пока мы не можем рассчитывать на этих игроков, потому что травмы очень серьезные. Им провели операции и все они будут заниматься с реабилитологом.

Возможно, на второй сбор появится Мустафаев, а остальные ребята вернутся уже после сборов: И Кирилл, и Тима, и Гринь. У них очень серьезные травмы.

Ранее в «Десне» заявили, что Владислав Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно.

Сергей Стаднюк
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Юрий Гура Александрия

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