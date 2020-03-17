Тренер «Агробизнеса» поделился прогнозом на матч «Шахтер» – «Рома»

Чижевский без оптимизма смотрит на ответный поединок 1/8 финала ЛЕ

Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский дал свой прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Рома». Специалист считает, что встреча завершится со счетом 1:0 в пользу гостей.

У «Шахтера», на мой взгляд, заметен спад в игровых компонентах. И это позволит «Роме» даже без нескольких ведущих игроков добиться в Киеве нужного результата. Подспорьем для «горняков» могла стать поддержка болельщиков. Но из-за карантина трибуны «Олимпийского» будут закрыты, поэтому 12-й игрок не сможет помочь донетчанам.

Отметим, что подопечные бывшего защитника «горняков» выбили «Шахтер» из розыгрыша Кубка Украины.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть сегодня, 18 марта, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.