Тренер «Агробизнеса»: «В случае еще одного провала в еврокубках с Де Дзерби церемониться не будут»

Александр Чижевский / Фото - ФК Агробизнес

Главный тренер «Агробизнеса» и бывший игрок «Шахтера» Александр Чижевский после ничьей «горняков» в матче против «Шерифа» (1:1) отметил, что следующий еврокубковый сезон может определиться судьбу наставника «оранжево-черных» Роберто Де Дзерби.

Второй негативный момент: отсутствие должной концентрации в компенсированное время, но ведь в футбол играют не только 90 минут. Паника на последних секундах матча в обороне стоила «Шахтеру» пропущенного гола и серьезных финансовых и имиджевых потерь.

Что касается полученных дивидендов, то тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби бросил в бой сразу нескольких молодых украинцев и они имели возможность обогатиться очень ценным международным опытом. Остается надеяться, что он поможет им прогрессировать, поскольку в случае еще одного такого провала в еврокубках никто с Роберто Де Дзерби уже церемониться не будет.