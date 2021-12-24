Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»

Авагимян близок к переходу

Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подтвердил интерес к полузащитнику «Черноморца» Артуру Авагимяну.

В последнее время много разговоров ходит вокруг полузащитника одесского «Черноморца» Артура Авагимяна, которого некоторые СМИ сватают в «Александрию». Что об этом скажете?

«Пока этот игрок не наденет футболку «Александрии», мы ничего насчет него не можем сказать».

Хотели бы видеть такого футболиста в составе своей команды?

«Конечно, я был бы не против».

Сообщалось, что «Александрия» заплатит за Авагимяна шестизначную сумму.