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Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»

Авагимян близок к переходу
Футбол Украинская Премьер-лига
21:37
Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подтвердил интерес к полузащитнику «Черноморца» Артуру Авагимяну.

В последнее время много разговоров ходит вокруг полузащитника одесского «Черноморца» Артура Авагимяна, которого некоторые СМИ сватают в «Александрию». Что об этом скажете?

«Пока этот игрок не наденет футболку «Александрии», мы ничего насчет него не можем сказать».

Хотели бы видеть такого футболиста в составе своей команды?

«Конечно, я был бы не против».

Сообщалось, что «Александрия» заплатит за Авагимяна шестизначную сумму.

Источник: UA-Football Андрей Усмонов
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Теги

Александрия Черноморец Юрий Гура

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