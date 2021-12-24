Точечные усиления и покупка хавбека «Черноморца». Гура ответил на вопросы о зимних трансферах «Александрии»
Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Авагимян близок к переходу
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подтвердил интерес к полузащитнику «Черноморца» Артуру Авагимяну.
В последнее время много разговоров ходит вокруг полузащитника одесского «Черноморца» Артура Авагимяна, которого некоторые СМИ сватают в «Александрию». Что об этом скажете?
«Пока этот игрок не наденет футболку «Александрии», мы ничего насчет него не можем сказать».
Хотели бы видеть такого футболиста в составе своей команды?
«Конечно, я был бы не против».
Сообщалось, что «Александрия» заплатит за Авагимяна шестизначную сумму.
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