Тренер «Александрии» рассказал о неожиданной причине конфликта в матче с «Ворсклой»

Сергей Лактионов / Фото - ФК Александрия

Сергей Лактионов, ассистент главного тренера «Александрии» Юрия Гуры, рассказал о конфликте во время матча 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2). В его результате наставник полтавчан Юрий Максимов заработал удаление.

Много можно чего сказать в свое оправдание, но скажу только одно. Еще до матча «Ворскла» поступила не солидно. Мы как хозяева еще до выезда полтавчан в Александрию предупредили их о том, что будем играть в этом матче в зеленой форме.

Однако на предматчевом совещании выяснилось, что «Ворскла» приехала с серо-зеленой формой и еще сказала, что мы не должны играть в зеленой. Это, конечно, было не солидно с их стороны, что потом и вылилось в конфликт на матче с Юрием Максимовым.

Считаю, что есть регламент, по которому хозяева имеют первое право выбора формы. Но в итоге они нас поставили перед фактом, чтобы мы меняли домашний цвет формы