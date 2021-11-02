Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»

Ярошенко считает, что судьи не выполнили свою работу

Фото: ФК Альянс Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко оценил поражение от «Металлиста» в матче 16 тура Первой лиги. Слова тренера приводит пресс-служба клуба. «Единственное, конечно, хотелось бы... Не надо этой команде помогать, она реально очень сильная, для Премьер-лиги. Они должны двигаться в спортивной борьбе. Все-таки симпатии очень сильные были со стороны судейского корпуса. Но ничего, будем закаляться в этом плане». После матча с «Прикарпатьем» вы сказали, что существует третья сила, которая вместо того, чтобы стимулировать соперников, стимулирует судей. Как вам сегодняшнее судейство в свете того высказывания? «Я ответил вам, вы просто посмотрите эти матчи. Мне жалко футболистов, потому что мы действительно трудимся очень сильно. Есть отношение футболистов, плюс тренерский штаб. Я не имею в виду сегодня — сегодня соперник достойный, он очень квалифицированный, тут вопросов нет. Но когда соперник тот, которого мы можем «брать»... Играем дома, нам, хозяевам, бьют два пенальти и дают удаление. Я знаю, кто эта третья сила. Не «Металлист» это. Все всё прекрасно знают. И знают, какие суммы ездят за нами. Ездили, по крайней мере. Может, сейчас отпустят уже, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог. Поэтому я постучу по дереву». После матча первого круга между этими команда «Альянс» грозился сняться с Первой лиги. «Металлист» лидирует в Первой лиге.

Андрей Усмонов