Тренер «Альянса» рассказал о призовых за победу над «Минаем» в Кубке Украины

Юрий Ярошенко / фото - ФК Альянс

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко поделился впечатлениями от победы над «Минаем» (3:2) в матче 1/16 Кубка Украины:

Ребята – супер, я ними горжусь. Поэтому, в первую очередь, благодарен футболистам. Без их действий на футбольном поле такого камбека не получилось бы. Это футбол, поэтому мы не пали духом даже при счете 0:2.

Главное, что мы старались действовать не от простоты, а находить сложные моменты комбинационной игры. Потому результат к нам и пришел. Мы могли сравнять еще в конце первого тайма, но команда соперника тоже несколько раз нас простила.

Поэтому для болельщиков, наверное, суперматч получился, а для тренерского штаба – валидол. Мы готовились к тому, что «Минай» будет играть экспериментальным составом, смотрели их матчи. Мы видели, что у них обязательно будет ротация, так что чего ожидали, то и получили.

Мы реагировали на те замены, которые делал соперник. У них начала выходить группа стартового состава, и нам надо было увеличить движение в середине поля. Те футболисты, которые были в запасе, с этой задачей справились, нашли момент и завершили игру без дополнительного времени.

В раздевалке у нас радость, но не хотим делать из этого какой-то праздник. О премиальных с президентом еще не общались, но, я думаю, что нас не обидят».