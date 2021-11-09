Тренер «Альянса» сравнил своего подопечного с Ибрагимовичем

Юрий Ярошенко / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал победу над «Оболонью» (3:2) в напряженном матче:

Удаление в начале второго тайма нашего полузащитника Шарая только помогло ребятам сплотиться и проявить характер. В этот ответственный момент, наконец, центральный нападающий Загинайлов продемонстрировал ту игру, которую мы давно от него ждем. Сначала он в стиле легендарного Ибрагимовича снова вывел «Альянс» вперед, а когда гости, реализовав пенальти, выровняли положение, то, после розыгрыша стандартного положения, подкорректировал полет мяча на дальнюю штангу, где подключившийся в наступление Герт в третий раз заставил капитулировать вратаря «пивоваров».

Принимая во внимания количество созданных голевых моментов, поединок мог закончиться и вничью. Все же, на мой взгляд, в ключевые моменты концентрация у нас оказалась повыше, что и помогло взять верх».