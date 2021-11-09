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Тренер «Альянса» сравнил своего подопечного с Ибрагимовичем

Команда добыла непростую победу
Футбол Первая лига
14:19
Тренер «Альянса» сравнил своего подопечного с Ибрагимовичем
Юрий Ярошенко / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал победу над «Оболонью» (3:2) в напряженном матче:

«По разным причинам мы не могли рассчитывать на четырех основных игроков, особенно это сказалось на центре обороны, где отсутствовали Неплях и Лебеденко. Пришлось делать перестановки.

Удаление в начале второго тайма нашего полузащитника Шарая только помогло ребятам сплотиться и проявить характер. В этот ответственный момент, наконец, центральный нападающий Загинайлов продемонстрировал ту игру, которую мы давно от него ждем. Сначала он в стиле легендарного Ибрагимовича снова вывел «Альянс» вперед, а когда гости, реализовав пенальти, выровняли положение, то, после розыгрыша стандартного положения, подкорректировал полет мяча на дальнюю штангу, где подключившийся в наступление Герт в третий раз заставил капитулировать вратаря «пивоваров».

Принимая во внимания количество созданных голевых моментов, поединок мог закончиться и вничью. Все же, на мой взгляд, в ключевые моменты концентрация у нас оказалась повыше, что и помогло взять верх».

«Альянс» половину встречи провел в меньшинстве, но смог вырвать победу в этой встрече.

В начале сезона команда попала в скандальную ситуацию из-за матча с «Металлистом».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Альянс Златан Ибрагимович

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