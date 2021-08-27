Тренер «Антверпена» после выхода в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию

Наставник бельгийцем был очень рад победе своих подопечных

фото - Royal Antwerp FC

Главный тренер бельгийского «Антверпена» Брайан Приске Педерсен после победы над «Омонией» (3:2 по пен.) и выхода в групповой этап Лиги Европы пришел на послематчевую пресс-конференцию голым.

Специалист решил дать своим игрокам забавный стимул: он пообещал, что выйдет к журналистам без одежды, если они смогут добыть путевку во второй по значимости европейский клубный турнир.

Наставник сдержал свое слово и появился на пресс-конференции в чем мать родила, лишь обмотав полотенце вокруг бедер.

Напомним, впервые за 14 лет в групповом этапе ЛЕ не будет ни одной украинской команды.



