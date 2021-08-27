Впервые за 14 лет на групповом этапе ЛЕ не будет украинских команд
Тренер «Антверпена» после выхода в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию
Наставник бельгийцем был очень рад победе своих подопечных
11:27
фото - Royal Antwerp FC
Главный тренер бельгийского «Антверпена» Брайан Приске Педерсен после победы над «Омонией» (3:2 по пен.) и выхода в групповой этап Лиги Европы пришел на послематчевую пресс-конференцию голым.
Специалист решил дать своим игрокам забавный стимул: он пообещал, что выйдет к журналистам без одежды, если они смогут добыть путевку во второй по значимости европейский клубный турнир.
Наставник сдержал свое слово и появился на пресс-конференции в чем мать родила, лишь обмотав полотенце вокруг бедер.
Wait... What's happening here?! #OMOANT #COYR #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021
Напомним, впервые за 14 лет в групповом этапе ЛЕ не будет ни одной украинской команды.
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