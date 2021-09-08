Тренер Аргентины: «Без понятия, что будет с матчем с Бразилией»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал для Ole скандал со срывом матча ЧМ-2022 против Бразилии:
«Без понятия, что будет с матчем против Бразилии. Я говорю о спорте и о том, что случилось. Мы сыграли против Чили в Сантьяго, а сюда приехал Парагвай, сыграл в пузыре и уехал. Протокол, разработанный для квалификации, ясен. Пузырь был гарантирован ФИФА. Это ничего не изменило, кроме того факта, что для той или иной страны предусмотрен карантин.
Я не знаю, были ли сотрудники вооружены. Я не видел. С Неймаром и Тите у нас был дружеский разговор, мы находились в одинаковом положении и не понимали, что происходит. Делегат КОНМЕБОЛ сказал нам уйти с поля, это была не наша инициатива. Тогда мы осознали необычность ситуации.
Мы по-дружески поговорили, между нами всегда были хорошие отношения. Мы всегда со здравомыслием относились друг к другу.
Теперь игра пройдет в другом месте. Это не зависит от нас».
Напомним, встреча успела начаться, но длилась всего несколько минут. На поле появились полицейские с намерением задержать четырех аргентинских футболистов.
В СМИ была информация, что аргентинская сторона знала о требовании оставить четверых игроков-нарушителей в отеле и не выпускать их на поле.
Ранее сообщалось, что FIFA открыла дело в связи со срывом матча Бразилия – Аргентина.
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