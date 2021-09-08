Тренер Аргентины: «Без понятия, что будет с матчем с Бразилией»

Лионель Скалони / фото - Sky Sports

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал для Ole скандал со срывом матча ЧМ-2022 против Бразилии:

Я не знаю, были ли сотрудники вооружены. Я не видел. С Неймаром и Тите у нас был дружеский разговор, мы находились в одинаковом положении и не понимали, что происходит. Делегат КОНМЕБОЛ сказал нам уйти с поля, это была не наша инициатива. Тогда мы осознали необычность ситуации.

Мы по-дружески поговорили, между нами всегда были хорошие отношения. Мы всегда со здравомыслием относились друг к другу.

Теперь игра пройдет в другом месте. Это не зависит от нас».