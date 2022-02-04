Тренер «Атлетика»: «Если мы обыграли «Барселону» и «Реал», то это не значит, что будем в финале»

Марселино Гарсия Тораль / Фото: Twitter

Главный тренер «Атлетика» Марселино высказался о победе над «Реалом» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании. Его цитирует Marca.

Матч был для нас крайне важным, мы показали интенсивный, атакующий футбол, хотя голевых моментов могло бы быть и побольше. Если не давать «Реалу» играть в атаку, то вы уже на полпути к победе. Мы проделали колоссальную работу – тяжело доминировать над «Реалом», как это было сегодня».