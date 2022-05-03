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Тренер аутсайдера УПЛ: «Наш клуб будет существовать»

Дулуб рассказал, как обстоят дела в ФК «Львов»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:35
Тренер аутсайдера УПЛ: «Наш клуб будет существовать»
Олег Дулуб / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, что его команда будет существовать и после войны.

«Я сейчас в Варшаве. К сожалению, вместе с Василием Хомутовским мы вынуждены были уехать из Украины через неделю после начала войны в связи с тем, что ожидался ввод белорусских войск со стороны Волыни. Наш отъезд произошёл быстро. В течении часа нам сказали собрать вещи, чтобы мы могли оперативно эвакуироваться из страны

Команда на месте (в Украине прим.), все работают в индивидуальном режиме. Собираются четыре раза в неделю, посещают тренажерный зал, играют в футбол. Процессом руководит Алексей Довгий, мы с ним постоянно на связи. Я сказал футболистам, чтобы подпитывали себя эмоционально, потому что тяжело будет без футбола: «Играйте в квадрат, играйте в футбол. Если даст Бог, война скоро закончится победой Украины, мы все быстро наверстаем.

Нам сказали, что все будет хорошо, команда будет существовать. Главное, чтобы быстрее закончилось все это безумие.

В период войны клуб приостановил выплату заработной платы. Но руководство сказало, как только чемпионат возобновится, все восстановят».

Напомним, УПЛ официально досрочно завершила сезона 2021/22.

Источник: FanDay Петр Приходько
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ФК Львов

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