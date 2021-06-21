Тренер Австрии: «Игра с Украиной – большой вызов и огромная мотивация для нас»

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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился мыслями сайту UEFA о предстоящей игре против Украины на Евро-2020.

Мы еще не знаем, хватит ли четырех очков. Важно, чтобы мы начинали матч с первой минуты с абсолютным намерением выиграть. Это наша работа. Затем посмотрим, как будет развиваться игра на протяжении 90 минут. И как тренер я буду принимать решения в отношении замен.

У Арнаутовича есть нужные индивидуальные качества, чтобы решить судьбу матча самостоятельно в один момент. Но это также зависит от остальных игроков. Нельзя выиграть игру за счет одного футболиста. Но это очень важный игрок».