Мы на пороге исторического достижения. Украина обязана не проиграть Австрии и выйти в плей-офф Евро
Тренер Австрии: «Игра с Украиной – большой вызов и огромная мотивация для нас»
Начало матча – в 19:00
10:11
Фото: AFP
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился мыслями сайту UEFA о предстоящей игре против Украины на Евро-2020.
«Выход в 1/8 финала будет много значить для всех нас. В первую очередь для всей Австрии. Мы играем за свою страну. Сделаем все, что в наших силах. Эти игроки могут войти в историю. Это большой вызов и огромная мотивация для нас.
Мы еще не знаем, хватит ли четырех очков. Важно, чтобы мы начинали матч с первой минуты с абсолютным намерением выиграть. Это наша работа. Затем посмотрим, как будет развиваться игра на протяжении 90 минут. И как тренер я буду принимать решения в отношении замен.
У Арнаутовича есть нужные индивидуальные качества, чтобы решить судьбу матча самостоятельно в один момент. Но это также зависит от остальных игроков. Нельзя выиграть игру за счет одного футболиста. Но это очень важный игрок».
Игра состоится в 19:00.
Онлайн трансляция Украина – Австрия.