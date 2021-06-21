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Тренер Австрии: «Игра с Украиной – большой вызов и огромная мотивация для нас»

Начало матча – в 19:00
Футбол Серия А (Италия)
10:11
Тренер Австрии: «Игра с Украиной – большой вызов и огромная мотивация для нас»
Фото: AFP

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился мыслями сайту UEFA о предстоящей игре против Украины на Евро-2020.

«Выход в 1/8 финала будет много значить для всех нас. В первую очередь для всей Австрии. Мы играем за свою страну. Сделаем все, что в наших силах. Эти игроки могут войти в историю. Это большой вызов и огромная мотивация для нас.

Мы еще не знаем, хватит ли четырех очков. Важно, чтобы мы начинали матч с первой минуты с абсолютным намерением выиграть. Это наша работа. Затем посмотрим, как будет развиваться игра на протяжении 90 минут. И как тренер я буду принимать решения в отношении замен.

У Арнаутовича есть нужные индивидуальные качества, чтобы решить судьбу матча самостоятельно в один момент. Но это также зависит от остальных игроков. Нельзя выиграть игру за счет одного футболиста. Но это очень важный игрок».

Игра состоится в 19:00.

Онлайн трансляция Украина – Австрия.

Видео трансляция Украина – Австрия.

Андрей Усмонов
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Теги

Украина – Австрия сборная Австрии (футбол) сборная Украины (футбол)

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