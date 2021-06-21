Тренер Австрии: «С Украиной ребята сыграли просто фантастически»

Франко Фода / Фото - Kicker

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился эмоциями после заключительного матча группы C против Украины (1:0). Команда вышла в плей-офф Евро-2020 со второго места.

Мы хотели сыграть для болельщиков. Они проделали долгий путь, чтобы вернуться в Бухарест, поэтому мы рады, что смогли их наградить. Как они праздновали вместе с игроками; это самые прекрасные моменты в футболе, когда ты добиваешься успеха.

1/8 финала с Италией? На этой стадии турнира нет легких соперников. Мы это знаем. Италия не проигрывала целую вечность, но, возможно, наступит время, когда они снова проиграют. Для нас будет важно целенаправленно подготовиться и восстановиться, тогда мы сделаем все возможное, чтобы победить в Лондоне. Будет тяжело, но команда полна решимости и готова.