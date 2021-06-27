Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»

Франко Фода / Фото - Twitter

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался по поводу поражения от Италии в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Я никогда еще не получал столько комплиментов от своих соперников. И действительно, просто невероятно, как команда держалась в дополнительное время. Это была выдающаяся игра.

На протяжении 120 минут вы видели, насколько зрелой была наша игра. Теперь нужно подтверждать этот уровень в сентябре. Команда была голодна до побед – у нее был хороший настрой и верный план. К сентябрю нам нужно подойти как можно лучше, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар.