Тренер Австрии: «Выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал»

Ломаченко против Накатани. Видео трансляция церемонии взвешивания
23:00
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 против Италии.
«Мы дошли до чего-то экстраординарного. Волнение нарастает. У сборной Италии высочайшее качество игры, особенно в защите. Она быстро выходит из обороны, едва перехватив мяч, и переигрывает соперника позиционно. Но свой план у нас есть.
Еще только выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал. Мы полны решимости доехать и до Мюнхена. Пусть вероятность этого составляет всего лишь несколько процентов, но даже с такими шансами можно добиться многого в жизни».
Игра состоится 26 июня.
Онлайн трансляция матча Италия – Австрия.
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