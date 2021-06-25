Тренер Австрии: «Выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал»

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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 против Италии.

Еще только выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал. Мы полны решимости доехать и до Мюнхена. Пусть вероятность этого составляет всего лишь несколько процентов, но даже с такими шансами можно добиться многого в жизни».