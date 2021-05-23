Макаренко: «С Бахрейном должны убрать все недоработки»
Тренер Бахрейна: «Интересно проверить себя в матче с такой мощной сборной, как Украина»
Соуза высоко оценил уровень «сине-желтых»
08:17
Фото - Bfa.bh
Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной. Встреча состоится сегодня в Харькове. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Для нас очень интересно проверить себя в матче с настолько мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам.За товарищеским поединком можно будет следить на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Бахрейн онлайн. Начало – в 21:00.
Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техничная игра. Плюс Украина очень интересно действует тактически.
Комментарии 0