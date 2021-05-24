Тренер Бахрейна: «У Украины не было таких шансов, как у нас»

Элиу Соуза / Фото: Павел Кубанов

Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза на послематчевой пресс-конференции прокомментировал результат контрольной встречи с Украиной (1:1):



Наш соперник – это классный коллектив, чьи игроки выступают в Лиге чемпионов, плюс украинский чемпионат намного сильнее того, что в Бахрейне. Но мы хорошо готовились к этому матчу и показали свою игру. Поэтому я очень доволен результатом, который должен вдохновить нас на дальнейшие успехи.

Я знаю, что для сборной Украины очень важно выйти из группы на чемпионате Европы. Если вы сможете это сделать, то все будет в ваших руках. Тогда будет шанс победить даже в четвертьфинале. Желаю вам всего наилучшего на Евро-2020.