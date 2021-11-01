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Тренер «Барселоны»: «С «Динамо» у нас будет особенный матч»
Игра состоится 2 ноября
16:28
Фото: Marca
И.о. тренера «Барселоны» Серхи Бархуан поделился ожиданиями Marca от игры с «Динамо» в матче Лиги чемпионов.
«Барселона» обязана побеждать всегда. Да, бывают некоторые спады, как сейчас. Но мы должны вернуться на победный путь. Победа в Киеве принесла бы радость и преобразила бы настрой наших болельщиков.
Состав на матч? Есть футболисты, которые долго не играли из-за травм. Но они готовы. Думаю, у всех есть шанс сыграть.
Для меня большая честь быть тренером «Барселоны» в Лиге чемпионов после того, как я выступал в этом турнире в качестве футболиста. Игроки привыкли к давлению большого турнира. С «Динамо» будет особенный матч, но все находится в наших руках».
Игра состоится 2 ноября.
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