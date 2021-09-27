Тренер «Барселоны»: «У нас отличный состав. Особенно, когда вернутся все игроки из лазарета»

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Один из тренеров «Барселоны» Алфред Схройдер прокомментировал Marca победу над «Леванте» (3:0) в матче Ла Лиги.

Мы знаем, насколько хорош Ансу Фати. Нам не хватало его индивидуальных качеств, мы знаем, чем он обладает. Рады, что он снова готов играть.

Ансу отлично вошел в игру, но нельзя забывать и остальных игроков, они тоже провели отличный матч.

Я считаю, что у «Барсы» отличный состав, когда все игроки здоровы, у нас есть варианты. Теперь мы должны сделать все, чтобы имеющиеся футболисты демонстрировали свой максимум.

Скоро вернется Педри. И когда все будут доступны, у нас будет очень мощный состав».