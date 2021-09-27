Фати сыграл впервые за почти год и сразу же забил за «Барселону»
Тренер «Барселоны»: «У нас отличный состав. Особенно, когда вернутся все игроки из лазарета»
Каталонцы накануне обыграли «Леванте»
27 сентября 13:27
Фото: AS
Один из тренеров «Барселоны» Алфред Схройдер прокомментировал Marca победу над «Леванте» (3:0) в матче Ла Лиги.
«Мы провели много матчей, не только этот. Сегодня все сложилось здорово. Команда показала хорошее движение.
Мы знаем, насколько хорош Ансу Фати. Нам не хватало его индивидуальных качеств, мы знаем, чем он обладает. Рады, что он снова готов играть.
Ансу отлично вошел в игру, но нельзя забывать и остальных игроков, они тоже провели отличный матч.
Я считаю, что у «Барсы» отличный состав, когда все игроки здоровы, у нас есть варианты. Теперь мы должны сделать все, чтобы имеющиеся футболисты демонстрировали свой максимум.
Скоро вернется Педри. И когда все будут доступны, у нас будет очень мощный состав».
«Барселона» выиграла впервые за три матча.
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