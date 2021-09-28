Тренер «Баварии»: «Динамо» – очень молодая и талантливая команда»

Юлиан Нагельсманн / фото - Eurosport

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечным предстоит сыграть против киевского «Динамо».

Я знаю, что у них очень молодая и талантливая команда. Хороший фланговый игрок Виктор Цыганков. У него очень хорошая левая. Я считаю, что это футболист для топ-лиг европейского футбола. Очень хорошо защищаются. Да, у них была одна неудачная игра против «Шахтера». Я их наблюдал и против «Бенфики». Они очень глубоко обороняются, компактно играют. Отдают мяч сопернику и пытаются использовать свои сильные стороны – играть через фланги. Если они используют свои моменты – то могу забивать голы. Они действительно очень глубоко обороняются, фланговые игроки также обороняются низко. И нападающие опускаются и помогают обоим опорникам. Мы разбираем все элементы соперника. Я хорошо разобрал игры против «Шахтера» и «Бенфики» и имею представление, как они завтра будут играть. Мои парни это знают. И я надеюсь, что мы завтра выйдем, покажем свою лучшую игру и возьмем три очка.