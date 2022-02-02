Нагельсманн подвел итоги первого круга Бундеслиги для «Баварии»
Тренер «Баварии»: «Выкрикиваю имена игроков во сне, это будит мою жену»
Нагельсманн слишком сосредоточен на футболе
02 февраля 08:21
Юлиан Нагельсманн / Фото: Getty Images
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал об особенности, которая настигает его после матчей команды. Специалиста цитирует Bild.
«Когда я сплю после матчей, то иногда выкрикиваю имена своих игроков.
Об этом мне сказала моя жена. Иногда это будит ее ночью».
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» лидирует с отрывом от дортмундской «Боруссии» в 6 очков.
Комментарии 0