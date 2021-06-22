Тренер Бельгии: «Чтобы победить Финляндию, пришлось показать лучшую игру»

Роберто Мартинес / Фото - Gq-magazine.co.uk

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями после победы в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Нам почти удалось забить в первом тайме, но пришлось приспосабливаться к сложному сопернику. Финляндия отлично проводит турнир, и нам пришлось показать свою лучшую игру, чтобы победить сегодня.

Троссар играл не на своей позиции, но был очень полезен. Докю – молодой футболист, но играет так, будто уже много лет выступает на этом уровне. Я очень доволен, потому что они совсем не были похожи на дебютантов турнира.

Эта команда показывает стабильную игру последние пять лет. Теперь нужно, чтобы каждый игрок вышел на пик формы. Нам предстоит играть в Севилье, и каждый футболист должен быть готов адаптироваться и отдать все силы на благо команды.

Азар действовал активно, находил хорошие позиции. Он выглядит сильным, может смещаться вправо и влево, тело хорошо его слушается. Теперь надо дождаться фирменного паса Эдена и голевого удара. Я очень доволен его игрой.