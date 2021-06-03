Травма не помеха. Де Брюйне – в заявке на Евро
Тренер Бельгии: «Думаю, Де Брюйне будет готов к первому матчу Евро-2020»
Полузащитник получил травму в финале Лиги чемпионов
Фото: Marca
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил Marca состояние полузащитника Кевина Де Брюйне перед стартом Евро-2020.
«Пока рано говорить, сыграет ли он в первом матче Евро. Я думаю, что он будет готов к Евро, но пока неизвестно, когда конкретно.
Витсель не сыграет в двух товарищеских матчах, про него ничего не могу сказать».
Де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов.
Бельгия в первом матче Евро-2020 сыграет против России 12 июня.
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