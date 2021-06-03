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Тренер Бельгии: «Думаю, Де Брюйне будет готов к первому матчу Евро-2020»

Полузащитник получил травму в финале Лиги чемпионов
Футбол Евро-2020
10:10
Тренер Бельгии: «Думаю, Де Брюйне будет готов к первому матчу Евро-2020»
Фото: Marca

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил Marca состояние полузащитника Кевина Де Брюйне перед стартом Евро-2020.

«Пока рано говорить, сыграет ли он в первом матче Евро. Я думаю, что он будет готов к Евро, но пока неизвестно, когда конкретно.

Витсель не сыграет в двух товарищеских матчах, про него ничего не могу сказать».

Де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов.

Бельгия в первом матче Евро-2020 сыграет против России 12 июня.

Андрей Усмонов
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Теги

Кевин Де Брюйне сборная Бельгии (футбол)

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