Тренер Бельгии – о 4-м месте в Лиге наций: «Поможет нам добиться поставленных целей»

«Красные дьяволы» удачно начали матч с Францией, проиграв в последствие и в нем, и во встрече с Италией

Роберто Мартинес / Фото - AFP Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после поражения в матче за третье место Лиги наций против Италии (1:2) подвел итоги турнира для его команды. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA. Первый тайм полуфинального матча с Францией продемонстрировал всю ту работу, которую игроки проделали за три последних года. Если сравнить с матчем против французов из 2018 года, то разница будет очень большая. Сейчас мы должны учиться контролировать игру как в защите, так и в нападении. Игра в финальном турнире Лиги наций поможет нам добиться поставленных на следующий год целей. Ранее полузащитник Кевин де Брюйне пожаловался на уровень игроков сборной Бельгии.

Сергей Стаднюк