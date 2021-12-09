Тренер «Бенфики»: «Динамо» – сильная команда, в ней шесть игроков сборной Украины»

Жорже Жезуш / Фото - Бенфика

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мыслями после победы в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0) и прохода в плей-офф турнира.

В первом тайме мы забили два мяча и создавали давление на половине поля соперников. «Динамо» – сильная команда, в которой шестеро игроков сборной Украины. Как и Португалия, сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации на чемпионат мира.

«Динамо» контролировало игру во втором тайме и не позволяло нам создавать моменты. Мы были вынуждены снизить темп, и нам было сложно, ведь мы не привыкли так играть. Однако после проведенных замен нашу игру удалось улучшить. Благодарю и поздравляю всех с нашим успехом.

Мы должны прессинговать соперника на его половине поля, когда он с мячом. Оборона на своей половине поля – это не наш стиль, мы не привыкли так играть. После перерыва начала сказываться усталость, и оказывать такое же давление на «Динамо», как в первом тайме, уже не получалось. Вышедшие на замену игроки добавили нам агрессии, хотя мы уже вели в счете 2:0.

Выход в плей-офф Лиги чемпионов – это очень важный шаг для любой команды. А особенно важно, когда ты оставляешь вне турнира такую команду, как «Барселона». Сейчас к нам будет повышенное внимание.

Перед нами не стоит цель победить в Лиге чемпионов, но мы верим, что можем пройти дальше. Что касается жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, то у меня нет предпочтений. Но я уже знаю, что нам выпадет одна из сильнейших команд. Верю, что мы сможем выйти в четвертьфинал, независимо от того, кто нам попадется.

Учитывая отборочные матчи и групповой этап, мы провели 10 игр в этом розыгрыше Лиги чемпионов. У нас была впечатляющая кампания. Мы выиграли пять матчей, три сыграли вничью и уступили в двух. При этом выбили «Барселону» из турнира и входим в 16 лучших команд Европы.