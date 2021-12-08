Тренер «Бенфики»: «Динамо» создаст нам много проблем»

Жорже Жезуш / фото - SL Benfica

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от заключительного матча группового этапа ЛЧ против «Динамо»:

Эта команда хорошо владеет мячом, хорошо чувствует себя в защите и хорошо выходит в контратаку. Тактически она очень подкована, чему способствует ее тренер. Это будет крайне сложно.

Мы находимся в заключительном раунде группового этапа, борясь с «Барселоной» за выход в 1/16 финала. И за последние 18 лет «Барселона» ни разу не упускала эту возможность.

Мы всегда несем ответственность за победу. Только тогда мы сможем квалифицироваться, но важно то, что в последнем туре мы боремся за выход в плей-офф Лиги чемпионов в группе, где выступают «Барселона» и «Бавария». Все остальное вторично».