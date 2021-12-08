Тренер «Бенфики»: «Динамо» создаст нам много проблем»
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от заключительного матча группового этапа ЛЧ против «Динамо»:
«Мы в Лиге чемпионов, почти все команды здесь высокого уровня. У «Динамо» 6 человек стартового состава играют в сборной Украины, а 13 – обычно вызываются. «Динамо» сыграло отличные матчи в других противостояниях. Если победим, мы можем гарантировать себе выход в плей-офф, но все зависит от другой игры. У нас только одна цель – играть на победу, зная, что соперник создаст много проблем, в этом я не сомневаюсь.
Эта команда хорошо владеет мячом, хорошо чувствует себя в защите и хорошо выходит в контратаку. Тактически она очень подкована, чему способствует ее тренер. Это будет крайне сложно.
Мы находимся в заключительном раунде группового этапа, борясь с «Барселоной» за выход в 1/16 финала. И за последние 18 лет «Барселона» ни разу не упускала эту возможность.
Мы всегда несем ответственность за победу. Только тогда мы сможем квалифицироваться, но важно то, что в последнем туре мы боремся за выход в плей-офф Лиги чемпионов в группе, где выступают «Барселона» и «Бавария». Все остальное вторично».
«Орлам» для выхода в плей-офф нужно обязательно обыгрывать «Динамо» и надеяться, что «Барселона» в Мюнхене потеряет очки с «Баварией».
Игра состоится сегодня, 8-го декабря в 22:00. Онлайн трансляция встречи.
Напомним, Яремчук давал советы одноклубникам по некоторым игрокам «Динамо».
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