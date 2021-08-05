Клуб Яремчука стремится в ЛЧ. «Бенфика» уверенно переиграла «Спартак»
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
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08:33
Жорже Жезуш / фото - Goal
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал для Sport24 победу над «Спартаком» (0:2) в квалификации ЛЧ:
«Квалификация всегда непростая, потому что до конца не понимаешь, что ждать от соперника. Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0. «Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол — в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был VAR».
Игра «Спартака» соответствовала уровню Лиги чемпионов?
«Бенфика» показала футбол именно такого уровня, вот это важно. Что касается «Спартака», мне трудно сказать, что это был за футбол. Но у них все же есть отличные игроки в команде, поэтому мы рассчитываем на достойное противостояние в Лиссабоне».
Новичок команды Роман Яремчук пропустил эту игру и уже известна причина.
Матч со «Спартаком» все же смог принести пользу для украинского форварда, ведь травмировался его конкурент по позиции.
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