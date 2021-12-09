Яремчук: «Уважаю «Динамо» и желаю ему удачи»
Тренер «Бенфики»: «Не думаю, что Яремчук имеет большое влияние на игру нашей команды»
Жезуш придерживается такого мнения, несмотря на гол форварда в ворота «Динамо»
10:23
Фото - ФК Динамо Киев
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о нападающем «орлов» Романе Яремчуке после его гола в ворота «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Яремчук? Не думаю, что он имеет большое влияние на игру нашей команды, но у него есть хорошие характеристики. Это была одна из лучших игр Яремчука за «Бенфику». Он забил гол и продолжал создавать глубину в атаках, даже играя спиной к воротам.
Он ушел с поля, потому что физически уже немного подсел. В последние несколько дней Роман не тренировался в полную силу из-за проблем с мышцами. Я знал, что он не может сыграть два матча подряд – против «Спортинга» и «Динамо» – поэтому мы их чередовали. Я доволен его игрой. Думаю, Яремчук поможет нам в достижении поставленных целей.
Напомним, Яремчук стал лучшим игроком матча с «Динамо» по оценкам WhoScored.
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