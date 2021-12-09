Тренер «Бенфики»: «Не думаю, что Яремчук имеет большое влияние на игру нашей команды»

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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о нападающем «орлов» Романе Яремчуке после его гола в ворота «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Он ушел с поля, потому что физически уже немного подсел. В последние несколько дней Роман не тренировался в полную силу из-за проблем с мышцами. Я знал, что он не может сыграть два матча подряд – против «Спортинга» и «Динамо» – поэтому мы их чередовали. Я доволен его игрой. Думаю, Яремчук поможет нам в достижении поставленных целей.