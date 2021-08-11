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Тренер «Бенфики» не считает, что Яремчук готов играть 90 минут

Благодаря действиям украинца португальский клуб прошел «Спартак»
Футбол Украинские легионеры
16:42
Тренер «Бенфики» не считает, что Яремчук готов играть 90 минут
Роман Яремчук / Фото - Бенфика

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал уровень готовности нападающего Романа Яремчука к сезону. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Для Яремчука сезон еще по сути не начался. Не думаю, что Роман находится в такой физической форме, чтобы быть способным отыграть весь матч. Кроме того, он еще не совсем понимает того, как действует команда.

Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата против «Ароки». Шансы есть у каждого, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни.

Напомним, Яремчук дебютировал за новый клуб в ответном матче против «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги чепионов (2:0). После удара украинца и серии рикошетов мяч попал в ворота москвичей.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Яремчук Бенфика Жорже Жезуш Спартак Москва

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