«Бенфика» переименовала англоязычную Twiiter-страницу в честь Яремчука
Тренер «Бенфики» не считает, что Яремчук готов играть 90 минут
Благодаря действиям украинца португальский клуб прошел «Спартак»
16:42
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал уровень готовности нападающего Романа Яремчука к сезону. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Для Яремчука сезон еще по сути не начался. Не думаю, что Роман находится в такой физической форме, чтобы быть способным отыграть весь матч. Кроме того, он еще не совсем понимает того, как действует команда.
Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата против «Ароки». Шансы есть у каждого, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни.
Напомним, Яремчук дебютировал за новый клуб в ответном матче против «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги чепионов (2:0). После удара украинца и серии рикошетов мяч попал в ворота москвичей.
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