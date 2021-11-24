Тренер «Бенфики» – о ничьей с «Барселоной»: «Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного»

Фото: Marca

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал UEFA ничью с «Барселоной» и промах нападающего Хариса Сефеорвича в конце встречи.

В концовке же, когда момент был у нас, у «Барселоны» в воротах даже не было вратаря. Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного. К сожалению, это случилось со мной и с «Бенфикой».