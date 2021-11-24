Луческу: «Бенфика» и «Барселона» проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем «Динамо»
Тренер «Бенфики» – о ничьей с «Барселоной»: «Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного»
В конце матча португальцы упустили верный шанс победить
24 ноября 09:10
Фото: Marca
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал UEFA ничью с «Барселоной» и промах нападающего Хариса Сефеорвича в конце встречи.
«Это был хороший матч с точки зрения обороны. Нельзя отрицать, что за 94 минуты «Барселона» создала пару хороших моментов.
В концовке же, когда момент был у нас, у «Барселоны» в воротах даже не было вратаря. Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного. К сожалению, это случилось со мной и с «Бенфикой».
Seferovic really missed this chancepic.twitter.com/4K1tSy73kJ— A (@ItsAhmedIndeed) November 23, 2021
«Бенфика» сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.