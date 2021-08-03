Стало известно, когда Яремчук может дебютировать за «Бенфику»
Тренер «Бенфики» поделился мнением о переходе Яремчука
Жезуш высказал ожидания от сезона
3 августа 08:43
Жорже Жезуш / фото - Getty Images
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мыслями о комплектации состава на следующий сезон. Наставник высказался об ожиданиях от игры в комментарии А Bola.
«Всегда важно побеждать. Все будет хорошо, если мы начнем играть сейчас.
Я доволен имеющимся составом».
Напомним, к составу португальского гранда ранее присоединился украинец Роман Яремчук.
Следующий матч «Бенфика» проведет против московского «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов 4 августа.
Яремчук ранее рассказал, с кем советовался о своем трансфере.
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