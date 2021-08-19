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Тренер «Бенфики»: «Понравились действия Яремчука, но он может быть еще лучше»

Украинец поучаствовал в каждом голе в ворота ПСВ
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:11
Тренер «Бенфики»: «Понравились действия Яремчука, но он может быть еще лучше»
Фото - ФК Бенфика

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ (2:1) положительно отозвался о действия Романа Яремчука. Слова специалиста передает официальный сайт «орлов».

Вынужден очередной раз подчеркнуть, что, когда мы подписывали Яремчука, ожидали, что он будет помогать команде. Он не самый подвижный и скоростной форвард, но у него есть другие замечательные черты.

Сегодня Роман принял участие во всех голах в ворота ПСВ. И заменил я его потому, что нас много игр впереди. Нам понравились действия Яремчука, но он обладает огромным потенциалом. Он может быть еще более полезным команде.

Напомним, Яремчук отличился очередным ассистом за «Бенфику».

Сергей Стаднюк
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Теги

Бенфика Роман Яремчук Жорже Жезуш ПСВ

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