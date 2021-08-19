Тренер «Бенфики»: «Понравились действия Яремчука, но он может быть еще лучше»

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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ (2:1) положительно отозвался о действия Романа Яремчука. Слова специалиста передает официальный сайт «орлов».

Сегодня Роман принял участие во всех голах в ворота ПСВ. И заменил я его потому, что нас много игр впереди. Нам понравились действия Яремчука, но он обладает огромным потенциалом. Он может быть еще более полезным команде.