Ассист Яремчука принес «Бенфике» победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Тренер «Бенфики»: «Понравились действия Яремчука, но он может быть еще лучше»
Украинец поучаствовал в каждом голе в ворота ПСВ
15:11
Фото - ФК Бенфика
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ (2:1) положительно отозвался о действия Романа Яремчука. Слова специалиста передает официальный сайт «орлов».
Вынужден очередной раз подчеркнуть, что, когда мы подписывали Яремчука, ожидали, что он будет помогать команде. Он не самый подвижный и скоростной форвард, но у него есть другие замечательные черты.
Сегодня Роман принял участие во всех голах в ворота ПСВ. И заменил я его потому, что нас много игр впереди. Нам понравились действия Яремчука, но он обладает огромным потенциалом. Он может быть еще более полезным команде.
Напомним, Яремчук отличился очередным ассистом за «Бенфику».