Яремчук сообщил, что узнал об интересе со стороны «Бенфики» от Шевченко
Тренер «Бенфики»: «Предсезонной подготовкой для Яремчука будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов»
Жезуш отметил, что форвард почти не тренировался после отпуска
08:10
Фото: record.pt
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал maisfuetobol, что рассчитывает на форварда Романа Яремчука.
«Яремчук только присоединился к нам после отпуска. Сейчас нет товарищеских матчей, поэтому его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов.
Я не могу сказать точно, сыграет он с первых минут или выйдет на замену, но в матче против «Аруки» он определенно получит игровое время».
Яремчук уже успел отметиться результативным действием матче ЛЧ.
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