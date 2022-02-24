Гол Яремчука подарил «Бенфике» ничью в первой игре с «Аяксом»
Тренер «Бенфики»: «Результат огорчает, потому что мы хотели победить»
Матч с «Аяксом» завершился вничью
09:27
Фото: SL Benfica
Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму прокомментировал UEFA ничью с «Аяксом» (2:2) в игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я доволен игрой, но не результатом. Игра была равной, обе команды стремились к победе. Игра проходила очень интенсивно с начала и до самого конца. Мы должны поздравить игроков «Бенфики» за проявленные мастерство, самоотдачу и физические качества.
Нам удалось приспособиться ко многим ситуациям по ходу матча. Результат огорчает, потому что мы хотели победить, но ничего еще не ясно, впереди ответный матч».
Ответная игра состоится 17 марта.
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