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Тренер «Бенфики»: «Результат огорчает, потому что мы хотели победить»

Матч с «Аяксом» завершился вничью
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:27
Тренер «Бенфики»: «Результат огорчает, потому что мы хотели победить»
Фото: SL Benfica

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму прокомментировал UEFA ничью с «Аяксом» (2:2) в игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я доволен игрой, но не результатом. Игра была равной, обе команды стремились к победе. Игра проходила очень интенсивно с начала и до самого конца. Мы должны поздравить игроков «Бенфики» за проявленные мастерство, самоотдачу и физические качества.

Нам удалось приспособиться ко многим ситуациям по ходу матча. Результат огорчает, потому что мы хотели победить, но ничего еще не ясно, впереди ответный матч».


Ответная игра состоится 17 марта.

Андрей Усмонов
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