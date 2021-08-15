Тренер «Бенфики»: «Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола»

фото - SL Benfica

В матче второго тура португальской Примейры Роман Яремчук забил гол и оформил ассист в первом матче за «Бенфику» в стартовом составе.

Тренер «орлов» Жорже Жезуш прокомментировал для Mais Futebol скорую адаптацию игрока.

Вы довольны Яремчуком?

Он тренировался, только присоединился к команде, хорошо проходит адаптацию. В перерыве Яремчук сказал мне, что он не особо устал. Но я хотел поберечь его, потому что выглядел он тяжелым, могли возникнуть риски. Но как он тренируется и играет – я хорошо отметил для себя».