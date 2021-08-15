Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арокой»
Тренер «Бенфики»: «Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола»
Украинец сходу влился в игру команды
10:22
фото - SL Benfica
В матче второго тура португальской Примейры Роман Яремчук забил гол и оформил ассист в первом матче за «Бенфику» в стартовом составе.
Тренер «орлов» Жорже Жезуш прокомментировал для Mais Futebol скорую адаптацию игрока.
Вы довольны Яремчуком?
«По крайней мере, в этом матче он показал, что ему не надо много возможностей, чтобы забить гол. Команда без него имела много моментов, но не реализовывала их. Это хорошо, потому что показывает, насколько Роман легко может поразить ворота.
Он тренировался, только присоединился к команде, хорошо проходит адаптацию. В перерыве Яремчук сказал мне, что он не особо устал. Но я хотел поберечь его, потому что выглядел он тяжелым, могли возникнуть риски. Но как он тренируется и играет – я хорошо отметил для себя».
Украинец сделал счет на табло и помог команде уверенно переиграть «Ароку».
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