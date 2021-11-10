Гармаш перед матчем с Болгарией вспомнил свой дебют против того же соперника
Тренер Болгарии: «Уверен, с Боснией Украина будет действовать иначе, чем с нами»
Перед решающим поединком отборочного турнира на ЧМ-2022 «сине-желтые» проведут товарищеский матч
20:43
Ясен Петров / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился мыслями в преддверии товарищеского матча против Украины. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.
Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции.
За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
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