Тренер Болгарии: «Уверен, с Боснией Украина будет действовать иначе, чем с нами»

Ясен Петров / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился мыслями в преддверии товарищеского матча против Украины. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции.