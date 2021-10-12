Экс-хавбек сборной Украины: «Матч с боснийцами в какой-то мере будет финалом»
Тренер Боснии и Герцеговины: «Малиновский – номер один»
Соперники продолжают недоумевать из-за отсутствия хавбека
13:35
Руслан Малиновский / фото - УАФ
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев отреагировал на невызов Руслана Малиновского в сборную Украины. Специалиста цитирует Sport Centar.
«Это не мое дело. Я лишь сказал, что по-моему мнению, он – номер 1».
Ранее специалист помимо Малиновского выделил в составе украинской команды Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.
Игра между боснийцами и украинцами состоится уже сегодня, 12 октября в 21:45. Онлайн трансляция встречи.
Напомним, сборная Украины сыграет против Боснии в фартовой форме.
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