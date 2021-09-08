Тренер Боснии и Герцеговины – о ничьей с Казахстаном: «Футбол – это игра, в которой можно быть лучше, но проиграть»

Фото: Scsport

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал Scsport упущенную победу над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.

С такой игрой мы можем отправиться на чемпионат мира. Но первый или второй угловой у наших ворот и мы пропускаем мяч. Мы этого не заслуживаем, но это футбол. Я не очень доволен, но важно, чтобы мы выяснили, что мы сделали не так, и исправим это в следующей игре.

Может, на финише мы немного потеряли концентрацию, но в футболе все так. Получается нелогично, мы ошиблись и уже ничего не вернуть. Будем двигаться дальше. Против любой команды будет непросто, и я еще раз говорю — пусть это будет часть нашего имиджа, которую мы будем улучшать. Я не могу винить ребят в их подходе и поведении. На какое-то время концентрация упала, однако мы не заслужили пропустить два гола.

Минус в нашей игре — такое большое количество ударов по воротам наносим, но после первого тайма мы должны были вести в счете 3:0. Футбол — это чудо, и результат такой, какой есть. Мы будем работать над своими ошибками. Мяч не шел в ворота».