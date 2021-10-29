Босния и Герцеговина вызвала двух игроков из Серии А на матч с Украиной
Тренер Боснии и Герцеговины: «В игре с Украиной будем искать что-то новое»
Матч состоится 16 ноября
29 октября 15:43
Фото: AFP
Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассказал, как будет готовить команду к матчам отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины.
«Не исключено, что мы будем играть в том же стиле, как и раньше, но обязательно будем искать что-то новое. Важно быть готовым и выглядеть лучше, чем раньше. Легких соперников не бывает, и важно, как будем выглядеть мы. Я настроен оптимистично, мы хотим показать хорошую игру и победить в обоих матчах.
Пукки не единственный, кто опасен в составе финской команды, но мы должны помнить и о его сильных сторонах. Я верю, что мы хорошо поработаем и не дадим ему слишком много возможностей. Сейчас мы сосредоточены на Финляндии, а позже поговорим об Украине. Надеюсь, что те игроки, которые находятся в списке, будут здоровы и готовы к матчам».
Игра с Украиной состоится 16 ноября.
Босния уже огласила состав.
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