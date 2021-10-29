Тренер Боснии и Герцеговины: «В игре с Украиной будем искать что-то новое»

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Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассказал, как будет готовить команду к матчам отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины.

Пукки не единственный, кто опасен в составе финской команды, но мы должны помнить и о его сильных сторонах. Я верю, что мы хорошо поработаем и не дадим ему слишком много возможностей. Сейчас мы сосредоточены на Финляндии, а позже поговорим об Украине. Надеюсь, что те игроки, которые находятся в списке, будут здоровы и готовы к матчам».