Тренер Боснии и Герцеговины: «Я знаю про счастливый стадион Украины во Львове. Надеюсь, мы сломаем эту статистику»

Игра состоится 12 октября

Фото: nfsbih.ba

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями УАФ от матча отбора на ЧМ-2022 с Украиной.

«Постараемся завтра показать игру, которая позволит нам победить или, по крайней мере, добиться ничьей».

Заметили ли вы какие-то изменения в игре сборной Украины при Александре Петракове по сравнению с работой Андрея Шевченко?

«С моей стороны будет некорректно сравнивать двух тренеров. Андрей Шевченко проделал невероятную работу, создал крепкую команду, вывел ее на Евро-2020. Это не случайность. Петраков тренировал юношескую сборную, став с этой командой чемпионом мира».

Львов - фартовый город для сборной Украины, тут она еще ни разу не проигрывала. Как планируете завтра изменить эту статистику?

«Я знаю про ваш счастливый стадион. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, на ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона».

Сборной Боснии нужно три победы в трех следующих матчах. Сможете ли в этих условиях играть завтра без давления?

«Давление и адреналин в футболе есть всегда. Надо выйти и сыграть как можно лучше. Необходимо быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу. Другие матчи мне пока неинтересны, думаю лишь о завтра».

Кого бы вы могли выделить в составе сборной Украины?

«Малиновского, Ярмоленко и Яремчука».

Игра состоится 12 октября.

Онлайн трансляция Украины – Босния и Герцеговина.

