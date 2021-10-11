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Тренер Бразилии: «Возможно, от Неймара ждут, что он будет делать исключительные вещи. Но не всегда же»
Форвард без результативных действий в трех матчах подряд
11 октября 20:14
Фото: Goal.com
Главный тренер сборной Бразилии Тите оценил Goal.com игру нападающего Неймара в последних матчах.
«Неймар играл хорошо, как и вся команда. Возможно, от него ждут, что он будет делать исключительные вещи и делать разницу в каждой игре.
Он исключительный игрок, потому что создает исключительные моменты, но не всегда же. Он особенный игрок, мы это знаем.
Но его очень хорошо опекали, иногда сразу два игрока».
Неймар не отличается результативными действиями за Бразилию в трех матчах подряд.
Бразилия сыграла вничью с Колумбией (0:0).
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