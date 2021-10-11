Тренер Бразилии: «Возможно, от Неймара ждут, что он будет делать исключительные вещи. Но не всегда же»

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Главный тренер сборной Бразилии Тите оценил Goal.com игру нападающего Неймара в последних матчах.

Он исключительный игрок, потому что создает исключительные моменты, но не всегда же. Он особенный игрок, мы это знаем.

Но его очень хорошо опекали, иногда сразу два игрока».