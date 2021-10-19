Гвардиола: «Брюгге» – топовая команда»
Тренер «Брюгге»: «Бавария» и «Сити» – лучшие клубы мира. Предстоит нелегкое испытание»
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14:21
Филипп Клеман / фото - Getty Images
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман рассказал о предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы реально смотрим на вещи. Лично я считаю, что «Бавария» и «Сити» – две лучшие команды в мире на сегодняшний день.
Знаем, что завтра нам предстоит нелегкое испытание. Но здорово, что после первых двух туров люди стали верить, что «Брюгге» тоже способен успешно играть на этом уровне.
Ранее мыслями по поводу игры поделился наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.
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